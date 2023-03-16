Доходы Петербурга сократились в два раза с начала года

Казна Петербурга получила на 56% поступлений меньше в этом году, чем за тот же период (январь-февраль) в предыдущем году. Такие данные приводит «Фонтанка» со ссылкой на сведения по исполнению бюджета, поступившие в бюджетно-финансовый комитет ЗакСа. В комитете финансов правительства города уточнили, что это лишь предварительные цифры.

Как упоминается в данных на сайте комитета финансов, в январе нынешнего года бюджет получил большую часть указанной суммы — 39,7 млрд руб. Дефицит бюджета по итогам первого месяца года находился на уровне 1,7 млрд рублей. Следовательно, доходы Петербурга в феврале 2023 года составили лишь 7,6 млрд рублей.

По сравнению с февралем прошлого года поступления в городскую казну сократились в четыре раза. При этом расходы за первые два месяца составили 118,9 млрд рублей. Дефицит бюджета по итогу февраля насчитывал 71,5 млрд рублей. Это порядка половины от годовых показателей. Большую часть поступлений в казну пришло от налоговых взносов. Также город заработал на акцизах и штрафах.

Однако в комитете финансов просят воздержаться от панических настроений. Там напомнили, что в силу вступил новый порядок уплаты налогов и появился единый налоговый платеж (ЕНП). Налогоплательщики и налоговые органы перестраиваются под новые правила, а часть средств поступит в следующем месяце.

Напомним, накануне губернатор Александр Беглов сообщал, что бюджет Петербурга недополучил около 3,4 млрд рублей из-за ухода зарубежных компаний в 2022 году. В 2021 году компании, которые прекратили или приостановили работу в стране, суммарно принесли в городскую казну порядка 9 млрд рублей. По словам губернатора Петербурга, это менее 1% от нынешнего объема доходов.