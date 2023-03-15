Бюджет Петербурга недополучил около 3,4 млрд рублей из-за ухода зарубежных компаний в 2022 году

«Серьезным вызовом это не стало. К тому же процесс "ухода" растянулся по времени — часть денег за первые месяцы в казну пришла. Так что по итогам 2022 года налоговые поступления из-за "отказников" сократились не на 9 млрд, а лишь на 3,4 млрд рублей», — отметил Беглов в интервью ТАСС.

Сложнее всего Петербург переживает приостановку работы автокластера и ухода крупных морских перевозчиков. Последние обвалили грузооборот Большого порта «Санкт-Петербург» на 37,5%. На счет автомобильных предприятий Беглов отметил, что их налоговые взносы составляли около 5-6 млрд рублей в год, еще около 1 млрд рублей перечисляли в бюджет ретейлеры, которые продавали косметику и одежду.

При этом градоначальник заметил, что большинство работавших в Петербурге иностранных фирм вернулись на российский рынок после смены собственника или названий торговых марок, а те, кому пришлось прекратить деятельность в стране, в основном делали это «вынужденно и с сожалением». А также многие зарубежные фирмы не успели окупить финансовые вложения и инвестиции в подготовку персонала.

«Статистика по отраслям экономики западных стран показывает, что других покупателей для своей продукции в большинстве своем они до сих пор не нашли. ... Единственная отрасль, которая сейчас остановлена полностью, — это производство автомобилей. К чести работодателей автокластера, они до последнего сохраняют сотрудников. А при увольнении выплачивают больше, чем полагается при официальном сокращении», — добавил градоначальник.