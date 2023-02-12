Как в Петербурге изменились цены с начала года? Петростат опубликовал список самых подешевевших и подорожавших товаров и услуг

Самым подорожавшим продуктом стали огурцы — их цена увеличилась почти на 44 %. Репчатый лук стал дороже на 35 %, помидоры — на 22 %. Стоимость моркови увеличилась на 21 %, белокочанной капусты — на 14 %, указано в документе. Фрукты также подверглись изменению цен. Так, виноград в январе обходился дороже, чем в декабре, на 33 %, яблоки — на 5 %. Стоимость же апельсинов, наоборот, снизилась почти на 5 %.



Среди продуктов питания, которые подешевели, — сосиски и сардельки. Цены на них уменьшились почти на 7 %. Стоимость пельменей, мант и равиолей снизилась на 6 %, сухих завтраков — на 5 %. Креветки стали доступнее в цене на 4,5 %. Незначительную динамику в сторону понижения цен специалисты выявили у хлебобулочных изделий, чая, кофе, тортов и гороха.



Что касается услуг: на 13 % выросла стоимость посещения детского ясли-сада, правовые услуги подорожали на 10 %, ремонт жилых помещений — на 9 %. Проезд в транспорте в январе обходился петербуржцам на 7 % дороже, чем в декабре. Между тем, вычислили специалисты, стало намного выгоднее покупать авиабилеты. Стоимость стала ниже на 23 %. В целом, цены на продовольственные товары в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличились на 2 %.



Росстат представил рейтинг товаров и услуг, цены на которые в прошлом году поднялись сильнее всего. Неожиданно наибольший рост цен зафиксирован на поездки на йод, спички и средства гигиены.