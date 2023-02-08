Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источника, знакомого с обновленной редакцией поправок в Налоговый кодекс, Министерство финансов отказалось от идеи ввести повышенный НДФЛ в размере 30% для релоцировавшихся россиян, которых отечественные работодатели официально перевели на удаленный режим работы. Как считают в министерстве, в случае реализации этого предложения поменялся бы существующий порядок, по которому уплата НДФЛ — обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом.

Одновременно с этим Минфин настаивает на необходимости взимать 30% НДФЛ с гонораров уехавших из России фрилансеров — но только после того, как они утратят налоговое резидентство. Это изменение, по данным источника издания, затронет тех, кто выполняет работу в российском сегменте интернета, либо с использованием размещенных в стране технических и программно-аппаратных средств. Для того, чтобы налог увеличился, должны быть выполнено хотя бы одно из условий: фрилансер должен получать гонорар на счет в российском банке, либо же выплата должна исходить от российских организаций, индивидуальных предпринимателей или обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

Как считает юрист BGP Litigation Линда Куркулите, «если плательщиком будет являться российская компания, она будет исчислять и удерживать НДФЛ». По ее мнению, повышенное налогообложение для фрилансеров не будет применимо к широкому кругу лиц: как правило, фрилансеры — это индивидуальные предприниматели или самозанятые, а они в России уплачивают налоги самостоятельно.