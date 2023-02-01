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Финансы

Российская АФК «Система» выкупит шесть отелей Park Inn в Петербурге у норвежской компании

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Также в сделку входит приобретение гостиниц в Москве, Екатеринбурге и Мурманске. По словам экспертов, покупка станет самой крупной за всю историю коммерческой недвижимости России в этом сегменте.

Pelikh Alexey / Shutterstock.com

Закрыть сделку планируют до конца первого квартала 2023 года, если ее одобрят в регуляторе. Договор заключает дочернее предприятие АФК «Система», ООО «Космос Северо-Запад» с норвежским Wenaas Hotel Russia AS.

Сумма сделки составит до 203 млн евро. В нее также входит «добровольный взнос» в 10% в федеральный бюджет, который иностранные компании теперь должны оплачивать от продаж российских активов.

Окончательную цену назовут с учетом остатков денег на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки. «Дочка» АФК «Система» выкупает шесть отелей в Петербурге. Сюда входят Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel.

Также в сделку входит покупка двух московских отелей, расположенных рядом с аэропортом Шереметьево: Park Inn by Radisson Sheremetyevo и Radisson Blu Sheremetyevo Airport, одной гостиницы в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и одной в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

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Бизнес

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