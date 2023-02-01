ЦБ теперь устанавливает официальные курсы еще 9 валют (в том числе лари и дирхама). Что это значит? Лучше инвестировать в них?

Почему так происходит?

В новых условиях, когда расчеты в долларах и евро для россиян и российских компаний затруднены, это вполне логичный шаг, считает руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов. Таким образом ЦБ делает шаг к тому, чтобы компаниям было удобнее расплачиваться с египетскими или грузинскими партнерами в национальных валютах.

«Нужно понимать, что ЦБ не устанавливает курс сам по себе, вероятно, там видят, что расчеты в этих валютах растут», — добавил эксперт.

По мнению Олега Мисько, заведующего кафедрой экономки СЗИУ РАНХиГС, решение ЦБ может быть связано еще и с тем, что российские туристы в условиях запретов все реже ездят в зону евро, поэтому среди них растет спрос на арабские и азиатские валюты. «Кто-то из них хочет купить дирхам или лари до туристической поездки, кто-то хочет продать остатки, вернувшись в Россию. Удобнее это сделать, если есть официальный курс. Таким же образом можно положить начало обороту в России наличной валюты этих стран», — добавляет он.