ЦБ теперь устанавливает официальные курсы еще 9 валют (в том числе лари и дирхама). Что это значит? Лучше инвестировать в них?

Центральный банк России начинает устанавливать официальные курсы еще 9 валют: среди них грузинский лари, сербский динар, египетский фунт и т.д. Почему это происходит? Будет ли проще обменять эту валюту в России? Станут ли проще денежные переводы в Грузию или ОАЭ? И может ли какая-то из этих валют заменить россиянам доллар в качестве инструмента для сбережений? Разбираемся в нашем материале.
Что произошло?
В середине января российский Центробанк объявил, что с 18 января начнет устанавливать официальные курсы еще девяти иностранных валют. В этот список попали: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал. Таким образом, количество валют, курс которых централизованно публикуется, увеличился на треть.
Почему так происходит?
В новых условиях, когда расчеты в долларах и евро для россиян и российских компаний затруднены, это вполне логичный шаг, считает руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов. Таким образом ЦБ делает шаг к тому, чтобы компаниям было удобнее расплачиваться с египетскими или грузинскими партнерами в национальных валютах.
«Нужно понимать, что ЦБ не устанавливает курс сам по себе, вероятно, там видят, что расчеты в этих валютах растут», — добавил эксперт.
По мнению Олега Мисько, заведующего кафедрой экономки СЗИУ РАНХиГС, решение ЦБ может быть связано еще и с тем, что российские туристы в условиях запретов все реже ездят в зону евро, поэтому среди них растет спрос на арабские и азиатские валюты. «Кто-то из них хочет купить дирхам или лари до туристической поездки, кто-то хочет продать остатки, вернувшись в Россию. Удобнее это сделать, если есть официальный курс. Таким же образом можно положить начало обороту в России наличной валюты этих стран», — добавляет он.
Как будут устанавливать курсы этих валют?
В сообщении ЦБ об этом не говорится, однако эксперты предполагают, что стоимость дирхама или египетского фунта будет устанавливаться через кросс-курс. «Проще говоря, ЦБ будет смотреть на курс доллара к рублю и курс лари к доллару и путем нехитрой математический операции выводить курс рубля к лари», — предполагает Олег Мисько.
«Возможно, для каждой валюты будут использовать несколько кросс-курсов, то есть стоимость донга или динара не только, исходя из их курса к доллару, но также, исходя из их стоимости в евро и юанях», — предполагает Константин Зиятдинов.
Значит ли появление официального курса, что эти валюту будет проще купить и продать?
Если коротко, то пока нет. Как подчеркивают эксперты, торговля лари или египетским фунтом зависит не только от наличия официального курса, но и, прежде всего, от реального спроса на такие операции. «Установка курсов — это один из первых шагов, чтобы повысить привлекательность расчетов в этих валютах», — поясняет Константин Зиятдинов.
«Возможно, со временем Московская биржа включит в список торгуемых инструментов новые валютные пары. На объемы торгов долларом это почти не повлияет, поскольку, помимо запуска торгов новыми валютами, у населения и у бизнеса должна быть в наличии вся соответствующая инфраструктура: счета в банках, возможности по международным переводам, возможность страхования операций с новыми валютами, работа банков с наличными купюрами этих стран и т. д. Пока всего этого нет», — добавляет Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
Массовой продажи донгов, рупий и реалов в обменниках и банковских кассах тоже пока ждать не стоит, добавляет Олег Мисько. Однако не исключено, что какие-то финансовые организации все же начнут торговать хотя бы некоторыми, наиболее популярными валютами. «Думаю, что выделится в регионе какой-то оператор который захочет с этим делом поработать. Опять же, на весь Петербург будет их один или два», — предположил он.
В эти валюты теперь надежнее инвестировать?
Нет. Само по себе установление курсов делает эти валюты более удобными в международных расчетах, но не дает никакой дополнительной гарантии относительно надежности этих валют. Динар может все так же неожиданно взлететь из-за особенно благоприятной статистики сербской промышленности или неожиданно рухнуть из-за правительственного кризиса.
Однако есть среди списка ЦБ и валюта, к которой российским инвесторам, возможно, в будущем стоит присмотреться. Если на российской бирже или в российских банках начнут активнее продавать дирхам — валюту Объединенных Арабских Эмиратов, — то ее можно будет использовать по аналогии с долларом для защиты от рублевой инфляции.
«Пока это сложно из-за отсутствия соответствующей финансовой инфраструктуры, но в целом дирхам — это валюта, которая жестко привязана к американской. Поэтому на нее можно будет посмотреть как на такой квазидоллар», — объясняет Константин Зиятдинов.
Станет ли проще переводить деньги в Грузию, Сербию или ОАЭ?
В будущем, возможно, да. Сервисы международных денежных переводов зачастую выполняют отправку денег в три этапа. Сначала переводят рубли в доллары, затем отправляют эти доллары на счет в нужной стране, а затем конвертируют американскую валюту в местную.
«На каждой такой конвертации клиент теряет определенную сумму денег, — объясняет Олег Мисько. — Установление курса в теории может позволить отказаться от такого двойного обмена и переводить деньги напрямую из рубля в лари, что сделает перевод дешевле. Другой вопрос, захотят ли открывать такие сервисы — специальный платежный шлюз в дирхамах, лари или донгах. Я не уверен, но технически это станет проще».
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