Сколько стоит попасть на ПМЭФ в 2023 году? Ответили в «Росконгрессе»

Организатор ПМЭФ, фонд «Росконгресс», уточнил, что в пакет «Участник» входит доступ в зоны делового общения и возможность посещения всех мероприятий деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и событий по специальному приглашению.

В прошлом году участие в форуме также стоило 960 тысяч рублей с учетом НДС. Эта цена установилась с 2022 года, до этого пакет «Участник» обходился в 840 тысяч рублей.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня, страной-гостем форума станут Объединенные Арабские Эмираты. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, в этом году ожидается большая активность со стороны Ближнего Востока, Африки, стран Азии и Латинской Америки.