18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Сколько стоит попасть на ПМЭФ в 2023 году? Ответили в «Росконгрессе»

Поделиться:

До 2 февраля единый пакет участия в Петербургском международном экономическом форуме 2023 года составит 720 тысяч рублей с учетом НДС в 20%. А после этой даты его цена увеличится до 960 тысяч рублей.

Shutterstock.com

Организатор ПМЭФ, фонд «Росконгресс», уточнил, что в пакет «Участник» входит доступ в зоны делового общения и возможность посещения всех мероприятий деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и событий по специальному приглашению.

В прошлом году участие в форуме также стоило 960 тысяч рублей с учетом НДС. Эта цена установилась с 2022 года, до этого пакет «Участник» обходился в 840 тысяч рублей.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня, страной-гостем форума станут Объединенные Арабские Эмираты. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, в этом году ожидается большая активность со стороны Ближнего Востока, Африки, стран Азии и Латинской Америки.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: