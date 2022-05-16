Билет на ПМЭФ-2022 вырос в цене почти до миллиона рублей

К примеру, в 2021 году такое предложение стоило 840 тысяч рублей, премиальное — 960 тысяч рублей с НДС. Участники форума с премиальным пакетом могли посещать пленарное заседание, а также зоны делового общения на площадке форума. В этом году попасть на заседание возможно только по специальному приглашению.

Ранее стало известно, что более 500 компаний из России согласились учувствовать в ПМЭФ. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», мероприятие пройдет в Петербурге 15-18 июня.