Петербуржцы вошли в топ регионов по тратам в ресторанах

«Средний чек» на рестораны и бары с 1 по 13 ноября составил 994 рубля, оказавшись на 26% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Чек Индекс». «При этом число покупок увеличилось на 43%. Средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей, а число покупок увеличилось на 34%. Средний чек россиян на фастфуд также показал отрицательную динамику, снизившись к прошлом году на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%», — сказано в отчете.

Эксперты также выделили топ-регионов по среднему чеку. В первой половине ноября россияне в барах и ресторанах больше всего тратили в Москве (по 1918 рублей), Санкт-Петербурге (по 1366 рублей) и Московской области (по 1818 рублей). Топ регионов по среднему чеку в кафе и столовых следующий: Камчатский край (1258 рублей), Костромская область (1243 рубля), Владимирская область (1133 рубля). А в топ регионов по среднему чеку в точках фастфуда вошли Дагестан (848 рублей), Хабаровский край (735 рублей) и Амурская область (714 рубля).

Аналитики прогнозируют, что траты на этот сегмент в декабре останутся на том же уровне, но все равно окажутся ниже прошлогодних показателей.

Недавно Петростат представил отчет. Согласно нему петербуржцы стали меньше тратить в магазинах, но больше в ресторанах. В сентябре 2022 года траты в магазинах составили порядка 157,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,9% меньше, чем за тот же период 2021 года. А рестораны и кафе показывают самый низкий темп роста в текущем году.

