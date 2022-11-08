Отчет Петростата: петербуржцы стали меньше тратить в магазинах, но больше в ресторанах

Как сказано в отчете Петростата, продажи продуктов увеличились на 3,7%, до 58,6 млрд рублей, а непродовольственных товаров, наоборот, сократилась на 27,4%, до 99 млрд рублей.

Оборот розничной торговли с января по сентябрь 2022 года насчитывает 1,46 трлн рублей, что на 9,7% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом торговля продуктами выросла на 2,6%, непродовольственными товарами — упала на 15,8%.

Кроме того, оборот в точках общественного питания в сентябре вырос по сравнению с прошлым годом на 2,5%, до 13,8 млрд рублей. Отмечается, что самые низкие показатели роста в 2022 году, за исключением марта. В январе-сентябре 2022 года в ресторанах, барах и кафе оставили более 109,1 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем за отчетный период прошлого года.