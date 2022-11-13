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Финансы

Исследование: в России продолжают работать около 150 иностранных брендов

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Эксперты выделили список зарубежных компаний, которые остаются в составе классических торговых центров. Самый больший процент у американских представителей.

Antlii/shutterstock

Лидерами по количеству представленных в России брендов являются такие страны, как США – 22,4%, Италия – 15,1%, Франция – 10,5%, Турция – 9,9% и Германия – 9,9%. Наименьшая доля приходится на Казахстан, Финляндию, Южную Корею и другие. Всего в исследовании NF Group вошло 152 компании. Об этом сообщают «Ведомости».

Наибольшее количество операторов сконцентрировано в fashion-сегменте (59,9%), за ним следует общественное питание (9,9%), бытовая техника и электроника – 5,3%. На бренды, специализирующиеся на торговле парфюмерией и косметикой, аксессуарами и сувенирами, суммарно приходится всего около 6% ритейлеров. При этом чащего всего оставшиеся компании представлены в «среднем» ценовом сегменте (46,7%) и «средний плюс» (22,4%), а на «премиум» приходится всего 1,3%.

В конце октября стало известно, когда откроются магазины Zara под новым управлением. Первые несколько сотен магазинов бренда будут открыты в России в начале весны. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

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