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Стало известно, когда откроются магазины Zara под новым управлением

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Первые несколько сотен магазинов бренда будут открыты в России в начале весны. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет ТАСС.

AdriaVidal / Shutterstock.com

«В начале весны первые несколько сотен магазинов (Inditex - прим. ТАСС) на территории Российской Федерации будут открыты», — сказал он в эфире телеканала Россия-1.

Он также отметил, что компания оставляет за собой право обратного выкупа акций, когда ситуация с финансовыми, логистическими и иными проблемами нормализуется.

Ранее стало известно, что испанская fashion-группа Inditex (помимо Zara и Pull & Bear владеет брендами Massimo Dutti, Bershka и другими) достигла соглашения о продаже бизнеса в РФ франчайзи компании Daher. Сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в России. При этом если компания захочет вернуться на рынок, у Inditex и Daher group есть возможность потенциального сотрудничества на основе соглашения о франчайзинге. 

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