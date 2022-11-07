Комитет ЗакСа одобрил увеличение дефицита бюджета Петербурга на 2023 год

По словам Енилиной, Смольный хочет дополнительно заложить расходы на увеличение резервного фонда, заработную плату, дотации муниципальным образованиям и другие статьи. Кроме того, в бюджетно-финансовом комитете утвердили собственную инициативу по увеличению расходов на поддержку спортсменов и тренеров.

Однако поправку от фракции «Яблоко» отклонили. В ней предлагалось увеличить финансирование программы расселения коммуналок и строительство Красносельско-Калининской линии метро. Чиновники отметили, что денег на оба предложения достаточно и больше не нужно. В частности, на Красносельско-Калининскую линию выделены 13 млрд рублей.

Напомним, петербургский парламент утвердил во втором чтении корректировку бюджета на 2022-2024 годы. В том числе и две поправки: от губернатора Александра Беглова и бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания (ЗакС). Они касаются объемов резервного фонда и строительства метро. В частности, ЗакС решил сократить расходы в бюджете на строительство метро на 17 млрд рублей.