Комитет ЗакСа одобрил увеличение дефицита бюджета Петербурга на 2023 год

Доходы бюджета уменьшатся с 1,057 до 1,048 трлн рублей. Расходы при этом предложили нарастить с 1,169 до 1,195 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2023 году будет не 112,8 млрд рублей, как предполагалось ранее, а 146,7 млрд рублей, то есть почти на 34 млрд больше. Поправку губернатора Александра Беглова ко второму чтению главного финансового документа представила глава комитета финансов города Светлана Енилина, сообщает издание Закс.ру.
По словам Енилиной, Смольный хочет дополнительно заложить расходы на увеличение резервного фонда, заработную плату, дотации муниципальным образованиям и другие статьи. Кроме того, в бюджетно-финансовом комитете утвердили собственную инициативу по увеличению расходов на поддержку спортсменов и тренеров.
Однако поправку от фракции «Яблоко» отклонили. В ней предлагалось увеличить финансирование программы расселения коммуналок и строительство Красносельско-Калининской линии метро. Чиновники отметили, что денег на оба предложения достаточно и больше не нужно. В частности, на Красносельско-Калининскую линию выделены 13 млрд рублей.
Напомним, петербургский парламент утвердил во втором чтении корректировку бюджета на 2022-2024 годы. В том числе и две поправки: от губернатора Александра Беглова и бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания (ЗакС). Они касаются объемов резервного фонда и строительства метро. В частности, ЗакС решил сократить расходы в бюджете на строительство метро на 17 млрд рублей.
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