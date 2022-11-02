ЗакС решил сократить расходы в бюджете на строительство метро на 17 млрд рублей

Отмечается, что в корректировке предполагается рост доходов в текущем году на 33 млрд рублей — до 1 трлн 108 млрд рублей, и увеличение расходов на 21 млрд рублей — до 1 трлн 66 млрд рублей Профицит при этом находится на уровне 41,8 млрд рублей.

Согласно корректировке бюджета, в 2022 году на 17 млрд рублей сократят расходы на строительство метро. Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников пояснил, что подрядчику не хватает мощностей, чтобы освоить все выделенные средства до конца текущего года. В результате соответствующая статья сократится более чем вдвое. Кроме того, эта поправка включает в себя перераспределение средств на строительство транспортных объектов.

В том числе на трамвайную сеть Купчино – Шушары – Славянка. В 2022 году туда переведут 6,9 млрд рублей. Это связано с ростом расходов на реализацию проекта.

Добавляется, что в поправке губернатора предлагалось нарастить объем резервного фонда в текущем году на 6 млрд рублей. Как пишет «Фонтанка», поправка от Беглова также предполагает субсидию фонду «Победа» на мероприятия «по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов». Как ранее сообщал Смольный, через фонд «Победа» финансируется восстановление Мариуполя.