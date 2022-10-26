МРОТ в России хотят поднять до 16 242 рубля

На сегодняшний день минимальная оплата труда составляет 15 279 рублей. С 1 января 2023 года ее могут увеличить до 16 242 рубля в месяц. Предусмотрен рост на 6,3 %, сообщается на сайте Госдумы.

«Кроме того, законопроектом предлагается изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с поправками при расчете МРОТ не будет использоваться такой показатель, как величина медианной заработной платы.

Ранее депутаты предлагали поднять МРОТ по России до 30 тысяч рублей. Они отмечали, что увеличение минимальной оплаты труда направлено на обеспечение «приемлемого уровня жизни граждан» в условиях инфляции и снижения доходов из‑за введения антироссийских санкций».