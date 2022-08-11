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В России хотят поднять МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц

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В России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц. Такой законопроект внесли депутаты от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

В пояснительной записке говорится, что увеличение МРОТ направлено на обеспечение «приемлемого уровня жизни граждан» в условиях инфляции и снижения доходов из‑за введения антироссийских санкций». Отмечается, что сейчас МРОТ установлен на уровне 15 279 рублей.

«Низкий уровень МРОТ приводит к повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения, к снижению совокупного спроса и к спаду производства, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны, приводит к обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — подчеркнули авторы инициативы.

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