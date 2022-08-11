В России хотят поднять МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц

В пояснительной записке говорится, что увеличение МРОТ направлено на обеспечение «приемлемого уровня жизни граждан» в условиях инфляции и снижения доходов из‑за введения антироссийских санкций». Отмечается, что сейчас МРОТ установлен на уровне 15 279 рублей.

«Низкий уровень МРОТ приводит к повсеместной коррупции, дифференциации доходов населения, к снижению совокупного спроса и к спаду производства, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны, приводит к обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — подчеркнули авторы инициативы.