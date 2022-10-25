В программу tax free в России предложили включить регионы граничащие с КНР

«В связи с необходимостью стимулирования притока иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья и их финансовых трат в городах, расположенных в регионах, география проекта постановления расширена за счет участия ряда субъектов: Амурской области, Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в прошлом году и первой половине 2022 года доля покупок китайских туристов по чекам tax free составила около 40%. По мнению министерства, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских государств для российских самолетов необходимо расширять туристический поток в данном направлении.

Сейчас система tax free действует в 16 регионах, в их числе Москва, Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская области.

Ранее Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free в России до 2023 года. По мнению министерства, программа позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров.