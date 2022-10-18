Эксперимент по tax free хотят продлить в России до 2023 года

«Реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок», — говорится в пояснительной записке к проекту. Эксперимент планируют продлить до конца 2023 года.

Как сообщает Интерфакс, в Минпромторге ожидают, что продление действия проекта отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности, увеличении производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов.

Система tax free действует в России с 2018 года и с тех пор ежегодно продлевается. Эксперимент проводится в 16 регионах, в их числе Москва, Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская области.