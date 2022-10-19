Volvo рассматривает частичную продажу российского бизнеса

«К сожалению, в текущей ситуации у нас нет возможности вести операционную деятельность в России, поэтому мы приняли решение адаптироваться, начав сокращение наших операций и численности персонала. В настоящее время у нас около 900 сотрудников в России», – сообщил представитель информагентству.

Он отметил, что завод Volvo Group в Калуге продолжает находиться в режиме простоя. Компания хочет сократить бизнес в России «ответственным образом», поэтому рассматривает различные варианты, в том числе продажу части бизнеса.

Сейчас российские активы автоконцерна включают в себя заводы по сварке и окраске кабин, сборке грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год в Калуге, а также четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Nissan перейдет в России в государственную собственность. Компания одобрила продажу своих российских активов, включая завод в Петербурге. При этом сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение 6 лет.