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Финансы

АФК «Система» купит 47,7% акций компании-владельца Zarina и befree

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Корпорация договорилась о покупке акций Melon Fashion Group за 15,8 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Sorbis / Shutterstock.com

«АФК "Система" сообщает о подписании обязывающих соглашений о приобретении 47,7% акций Melon Fashion Group, ведущего в России производителя и ритейлера модной одежды, у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что АФК «Система» профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств. Ее закрытие ожидается до конца текущего года.

Melon Fashion Group владеет и управляет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. После сделки АФК «Система» становится крупнейшим акционером компании.

Ранее сообщалось, что магазины сети Inditex могут возобновить работу в России. Для этого испанская компания (владеет брендами  Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны.

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