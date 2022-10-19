АФК «Система» купит 47,7% акций компании-владельца Zarina и befree

«АФК "Система" сообщает о подписании обязывающих соглашений о приобретении 47,7% акций Melon Fashion Group, ведущего в России производителя и ритейлера модной одежды, у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что АФК «Система» профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств. Ее закрытие ожидается до конца текущего года.

Melon Fashion Group владеет и управляет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. После сделки АФК «Система» становится крупнейшим акционером компании.

Ранее сообщалось, что магазины сети Inditex могут возобновить работу в России. Для этого испанская компания (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны.