СМИ: магазины сети Inditex могут возобновить работу в России

Такая информация содержится в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. В нем рассматривается иск владельца торгового центра «Космопорт» в Самаре к «Зара СНГ». Как сообщает «Коммерсантъ», в документе указано, что компания не уходит с российского рынка и планирует возобновить торговую деятельность.

«В настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в Российской Федерации, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикци, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции», – сказано в документе.

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова сообщила изданию, что Inditex может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Другой источник «Коммерсантъ» отмечает, что российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ.

По мнению Ольги Антоновой, передача Inditex российского бизнеса партнерам займет от полугода до одного года. По словам источника «Коммерсанта», полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.

Напомним, компания Inditex приостановила деятельность в России после начала спецоперации.