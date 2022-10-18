В ближайшие месяцы между Россией и Ираном может заработать аналог SWIFT

«Решение о создании аналога системы SWIFT будет принято на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Если страны смогут достигнуть окончательного соглашения по этому вопросу, система сможет начать функционировать уже в ближайшие два-три месяца», – сообщил Жиганшин.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в интервью ТАСС, что Россия «исходит из необходимости постепенного перехода от системы межбанковских платежей SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации».

Он отметил, что данное решение является «вынужденным, но естественным в условиях, когда российские банки и их клиенты регулярно сталкиваются с проблемами при выполнении рутинных международных платежей».

В сентябре стало известно, что Россия и Иран отменят групповые визы для своих туристов. «На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней».