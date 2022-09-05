Россия и Иран отменят визовый режим для туристов

«На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней», — сказала Аждари.

Отмечается, что соглашение об отмене групповых виз стороны подписали во время второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму. Безвизовый режим для туристических групп хотели отменить еще в июле 2021 года. Однако решение отложили из‑за пандемии коронавируса.