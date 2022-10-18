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Финансы

На сколько подорожает сотовая связь в России в 2023 году? Рассказали аналитики

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Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов может увеличиться на 10–15%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на агентство Telecom Daily.

Shutterstock.com

«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», – сообщил «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. 

По данным издания, такие цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Увеличение стоимости тарифов связано с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, которое подорожали из-за приостановки поставок крупнейших вендоров. Кроме того, отечественные компании испытывают высокую кредитную нагрузку.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении«Мегафона» из-за повышения тарифов. По информации ФАС, оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года, считают в ведомстве.

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