ФАС возбудила дело в отношении«Мегафона» из-за повышения тарифов

«ФАС России провела анализ экономической обоснованности и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи» , – отметили в антимонопольной службе. Дело возбуждено по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, рассказали в ведомстве.

В «Мегафоне» сообщили РБК, что компания заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — сообщил оператор.

В марте Федеральная антимонопольная служба предостерегла компании из-за заявлений о росте цен на авиабилеты.