ФАС возбудила дело в отношении«Мегафона» из-за повышения тарифов

По информации антимонопольной службы, оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года, сообщили в ведомстве.
«ФАС России провела анализ экономической обоснованности и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи» , – отметили в антимонопольной службе. Дело возбуждено по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, рассказали в ведомстве.
В «Мегафоне» сообщили РБК, что компания заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — сообщил оператор.
В марте Федеральная антимонопольная служба предостерегла компании из-за заявлений о росте цен на авиабилеты.
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