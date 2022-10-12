В Петербурге увеличили МРОТ на 2 тысячи рублей

Как сообщили в Смольном, новый размер минимальной заработной платы на 33% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения — в этом году он составляет 15779 рублей. При этом средняя зарплата за январь-июль 2022 года, по данным чиновников, составила в Петербурге 82 153 рубля.

«Это на 11,2% больше, чем за тот же период 2021 года. Уровень регистрируемой безработицы в Петербурге - один из самых низких в стране. На конец сентября он составлял 0,55%. Для сравнения, в сентябре 2021 года этот показатель был 0,83%», – заявили в Смольном.

Ранее депутаты предложили поднять МРОТ по России до 30 тысяч рублей. Они отметили, что увеличение минимальной оплаты труда направлено на обеспечение «приемлемого уровня жизни граждан» в условиях инфляции и снижения доходов из‑за введения антироссийских санкций».