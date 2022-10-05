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Финансы

В Госдуме предложили привлекать к ответственности за расчеты в криптовалюте внутри России

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил законодательно запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Shutterstock.com

«Нам надо отрегулировать все процессы. Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности. Но при этом дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию, почему нет», – цитирует информагентство выступление Аксакова на VII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

При этом Аксаков напомнил, что в настоящее время совместно с Центробанком обсуждается регулирование майнинга и правовой статус криптовалюты.

Ранее Банк России подтвердил обсуждение с Минфином легализации трансграничных расчетов в криптовалюте. При этом регулятор все также выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.

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