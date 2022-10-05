В Госдуме предложили привлекать к ответственности за расчеты в криптовалюте внутри России

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил законодательно запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
«Нам надо отрегулировать все процессы. Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности. Но при этом дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию, почему нет», – цитирует информагентство выступление Аксакова на VII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.
При этом Аксаков напомнил, что в настоящее время совместно с Центробанком обсуждается регулирование майнинга и правовой статус криптовалюты.
Ранее Банк России подтвердил обсуждение с Минфином легализации трансграничных расчетов в криптовалюте. При этом регулятор все также выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.
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