В Госдуме предложили привлекать к ответственности за расчеты в криптовалюте внутри России

При этом Аксаков напомнил, что в настоящее время совместно с Центробанком обсуждается регулирование майнинга и правовой статус криптовалюты.

Ранее Банк России подтвердил обсуждение с Минфином легализации трансграничных расчетов в криптовалюте. При этом регулятор все также выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.