Алексей Моисеев Заместитель министра финансов — о возможной легализации трансграничных расчетов в криптовалютах: Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее.

По словам Моисеева, и Минфин, и Банк России сошлись во мнении, что в текущих условиях «без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись». «Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента», — заявил он.

В Банке России обсуждение легализации трансграничных операций подтвердили, отметив, что это единственная возможная мера. Регулятор по-прежнему выступает против легализации криптовалюты как платежного средства внутри России, а также легализации криптобирж и криптообменников в стране.

Напомним, ранее в России вырост спрос на аппаратные криптокошельки. Активные продажи были зафиксированы в марте-апреле 2022 года — спрос на них вырос в 8 раз по сравнению с последним кварталом 2021-го. Эксперты уверены: несмотря на нестабильное положение крипторынка, спрос на криптокошельки в России будет плавно расти и в дальнейшем.