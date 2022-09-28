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Деньги

ЦБ пока не станет смягчать ограничения по снятию наличной валюты

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Банк России пока не видит возможности для смягчения ограничений на снятие долларов и евро, сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно... снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных ограничений на ввоз наличных технически невозможно», — заявил он.

Однако Заботкин отметил, что у россияне все еще могут снять наличные и купить валют по рыночному курсу.

Напомним, Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счета или вклада. Лимит в 10 тысяч долларов или евро будет сохранен до 9 марта 2023 года.

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