ЦБ пока не станет смягчать ограничения по снятию наличной валюты

«В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно... снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных ограничений на ввоз наличных технически невозможно», — заявил он.

Однако Заботкин отметил, что у россияне все еще могут снять наличные и купить валют по рыночному курсу.

Напомним, Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счета или вклада. Лимит в 10 тысяч долларов или евро будет сохранен до 9 марта 2023 года.