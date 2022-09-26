Петербург не вошел в пятерку российских городов по уровню зарплат

Рейтинг российских городов по уровню зарплат составили эксперты РИА «Новости». В рамках исследования рассчитывалось соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах страны и стоимости фиксированного потребительского набора. По оценке экспертов, зарплаты в России сильно отличаются как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе.

Лидером рейтинга по итогам первого полугодия 2022 года стал Новый Уренгой — здесь на среднюю заработную плату в размере 129,5 тысяч рублей можно приобрести 5,69 фиксированного потребительского набора. На втором месте Салехард, где на зарплату в 115,5 тысяч можно купить 5,07 набора товаров и услуг. Замыкает первую тройку Южно-Сахалинск, где на среднюю зарплату (110,8 тысячи рублей) можно приобрести почти пять наборов.

Москва — среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила 128,3 тысячи рублей; на нее можно приобрести 4,82 фиксированного потребительского набора. Сургут — 94,2 тысячи рублей и 4,37 потребительского набора соответственно. Магадан — 109,7 тысячи рублей и 4,21 набора. Красногорск — 86,6 тысячи рублей и 4,16 набора. Петербург — 84,9 тысячи рублей и 4,14 набора. Химки — 85,8 тысячи рублей и 4,12 набора. Анадырь — 126,9 тысячи рублей и 4,11 набора.

Антилидерами рейтинга на этот раз стали Элиста и Нальчик. Средняя заработная плата в этих городах составляет 33,1 и 34,2 тысячи рублей соответственно — этого не хватит даже на полных два стандартных потребительских набора. Также относительно невысокая покупательная способность отмечается в Грозном (два набора), Черкесске (2,03), Владикавказе (2,05), Майкопе (2,06) и Иваново (2,08).