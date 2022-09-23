В России резко вырос спрос на наличные

Банк России заметил, что 22 сентября в стране резко вырос спрос на наличную валюту. Объем бумажных денег вырос более чем на 132 миллиарда рублей. Это приблизительно равно мартовским показателям, когда объем наличности подскочил на 151,5 миллиард рублей. Об этом сообщает РБК. «Вероятно, некоторые граждане снимали наличные, чтобы выехать в ближайшие страны СНГ, и рассчитывали при необходимости конвертировать рубли в другие валюты уже в ближайшем зарубежье», — отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Но при этом показатель спроса все еще отстает от максимальных значений, зафиксированных в конце февраля. В начале кризиса россияне активно снимали деньги с банковских депозитов и счетов: чуть больше чем за неделю с 24 февраля оборот наличных в стране увеличился на 2,9 триллиона рублей. «Это, конечно, реакция на новости, но насколько она будет устойчивая, неясно. Уверена, 132,1 млрд руб. — это не исчерпание всего спроса на наличность в такие времена, люди готовятся к ухудшению ситуации», — говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Ранее эксперты установили, что в августе в России средняя сумма микрозаймов выросла до рекордного показателя. Спросы людей увеличились до 24,8 тысяч рублей.