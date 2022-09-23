Россия увеличивает долю офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая). По этому показателю РФ стала третьей в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет международной банковской системы SWIFT. На долю отечественных транзакций китайской валютой в августе пришлось 4,3%. Впереди только Гонконг и Великобритания, на них приходятся 71,14 и 5,75% соответственно.

«Россия сейчас становится одним из основных офшорных центров операций в юанях. Понятно, что это связано с теми ограничениями, которые у нас существуют в отношении доллара и евро. Этот процесс и отражается в статистике», — объясняет управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Заинтересованность китайской валютой в России фиксируется еще с апреля этого года. До весны 2022 года России не было в топ-15 стран с наибольшей долей, в апреле она оказалась на 12-м месте этого списка с показателем 0,62%. По итогам мая доля России увеличилась до 0,79%, по итогам июня практически удвоилась и достигла 1,42% (седьмая строчка). В июле показатель снова рос ускоренными темпами и достиг 3,90% (третье место). В августе рост несколько замедлился, она составила 4,3%, оставшись на той же позиции в списке.