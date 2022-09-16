Ускорение роста цен и «высвобождение рабочей силы»: главное из заявления главы ЦБ Набиуллиной

О росте цен: «Текущие темпы роста цен будут формироваться выше сегодняшних околонулевых значений. При этом мы не исключаем, что годовая инфляция в первом полугодии следующего года временно опустится ниже цели из-за эффекта высокой базы. […] Мы считаем, что структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, несмотря на отдельные периоды их коррекции. Это важное обстоятельство, на основе которого мы прогнозируем инфляцию выше цели в следующем году и которое учитываем при проведении денежно-кредитной политики».

Об инфляционных ожиданиях: «Нас беспокоит, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях и даже немного выросли, несмотря на несколько месяцев снижения общего уровня цен. Такого не наблюдалось в прежние периоды замедления инфляции, например в 2019 году. Если ситуация в экономике будет развиваться лучше ожиданий, будет больше уверенности в перспективах доходов и занятости, то это тоже может придать импульс потребительской активности».

О ситуации в экономике: «Сложнее положение дел в угольной, металлургической и лесопромышленной отраслях, где ограничения на поставки существенно затрудняют работу компаний. Продажа товаров на запад сильно сократилась и где-то стала невозможна, а продажа товаров на восток требует существенного наращивания инфраструктуры. Это займет время».

О ситуации на рынке труда: «Структурная перестройка экономики неизбежно приведет к высвобождению рабочей силы там, где производство теряет экономический смысл, и ее перетоку туда, где открываются новые возможности. Это может транслироваться во временный рост структурной безработицы».

О спросе на кредиты: «Спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается. Корпоративное кредитование после паузы в весенние месяцы растет высокими темпами. […] В розничном сегменте прирост обеспечен в основном ипотекой».

О дальнейшем понижении ключевой ставки: «Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться. В этих условиях мы считаем целесообразным оставаться в зоне нейтральной политики. Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, которая составит 5-6%».