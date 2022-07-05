Спрос на аппаратные криптокошельки в России вырос в 5-8 раз

О росте спроса на аппаратные криптокошельки пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя разработчика кошельков Tangem, чьи продукты на равне с брендом Ledger оказались самыми популярными на рынке. Рост спроса также подтверждают в компаниях Ozon и «М.Видео-Эльдорадо». Последняя начала продавать криптокошельки осенью 2021 года. На сегодняшний день в ассортименте представлены два типа аппаратных кошельков: мультивалютный или одновалютный Tangem в виде банковской карты и Ledger в форм-факторе флешки.

Активные продажи аппаратных криптокошельков были зафиксированы в марте-апреле 2022 года — спрос на них вырос в 8 раз по сравнению с последним кварталом 2021-го.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает рост спроса на аппаратные криптокошельки вполне объяснимым: в марте был зафиксирован пик отъезда из России IT-специалистов, склонных активно использовать криптовалюты. Также эксперт уверен: Несмотря на нестабильное положение крипторынка, спрос на криптокошельки в России будет плавно расти и в дальнейшем.