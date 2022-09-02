По словам Тулина, банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты — в том числе доллары и евро — стали для России «реально опасными токсичными активами». Поэтому сейчас они не могут полноценно исполнить валютные обязательства перед гражданами как минимум по двум причинам: из-за нехватки наличной валюты и ввиду того, что переводы за границу и использование банковских карт для оплаты расходов за границей стали проблематичными.

«То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут», — отметил первый зампред Банка России.

Что касается комиссии за хранение на счетах иностранной валюты, которую летом этого года начали вводить в отношении своих клиентов-физлиц некоторые крупные банки, такую меру Тулин считает «непопулярной, но логичной». «Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов», — констатировал он.