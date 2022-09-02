Иностранная валюта, ставшая для российских банков «реально опасным токсичным активом», сделала невозможным полномерное исполнение валютных обязательств перед гражданами. Это в том числе привело к тому, что валютные счета россиян де-факто стали рублевыми. Такое мнение высказал первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.
Первый зампред Банка России — о том, насколько высоки сейчас риски и потери россиян, имеющих валютные счета, выдержка из интервью РБК:
Интересы граждан при хранении денег на банковских валютных счетах защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях. Такая защита обеспечена тем, что банки могут исполнять обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в токсичных валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов — они фактически превращаются в рублевые счета с привязкой к валютному курсу. Поэтому их привлекательность падает, а процесс девалютизации экономики ускоряется.
По словам Тулина, банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты — в том числе доллары и евро — стали для России «реально опасными токсичными активами». Поэтому сейчас они не могут полноценно исполнить валютные обязательства перед гражданами как минимум по двум причинам: из-за нехватки наличной валюты и ввиду того, что переводы за границу и использование банковских карт для оплаты расходов за границей стали проблематичными.
«То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут», — отметил первый зампред Банка России.
Что касается комиссии за хранение на счетах иностранной валюты, которую летом этого года начали вводить в отношении своих клиентов-физлиц некоторые крупные банки, такую меру Тулин считает «непопулярной, но логичной». «Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов», — констатировал он.
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