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«Тинькофф Инвестиции» вводят ежедневную комиссию за хранение валюты

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«Тинькофф Инвестиции» вводят комиссию за хранение валюты. Она будет взиматься ежедневно с тех клиентов, на чьих счетах менее 10 тысяч долларов, евро или фунтов стерлингов.

Shutterstock.com

Комиссия за хранение долларов, евро и фунтов стерлингов будет введена с 4 июля. Ежедневно сервис будет взимать 0,033% от хранящейся на счете суммы — таким образом, за месяц комиссия составит 1%. Отмечается, что плата не затронет ценные бумаги и другие финансовые инструменты, а также тех клиентов «Тинькофф Инвестиций», на счетах которых находятся до 10 тысяч единиц каждой из валют.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, это «вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка».

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