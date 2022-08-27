Центробанк смягчил правила продажи валюты россиянам

Теперь банки смогут продавать гражданам иностранную валюту, поступившую после 9 апреля из разных источников, а не только от физических лиц. Это должно поспособствовать увеличению валютного предложения.

«Важно отметить, что для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — приводит ТАСС заявление пресс-службы регулятора.

В начале августа Центральный банк продлил ограничения на выдачу средств с валютных вкладов и счетов россиян. Снять деньги можно только в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета. Сохранился и лимит в 10 тысяч денежных единиц.