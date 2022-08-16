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В AppStore появилась замена удаленному приложению «Сбербанк Онлайн»

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В онлайн-магазине приложений AppStore появилась замена удаленному «Сбербанк Онлайн». Через сервис «СБОЛ» (сокращенное название основного сервиса) можно проводить банковские операции Сбербанка.

Primakov / Shutterstock.com

Попасть в приложение получится по номеру карты. Если пользователь пользуется услугами другого банка, то сервис перенаправит в ее онлайн-банк. Также в Сбербанке предложил клиентам, которые пользуются устройствами Apple и у которых не установлено приложение «Сбербанк Онлайн», использовать приложение «Открытые ИТ-решения».

«Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore. Напомним, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение «Сбербанк Онлайн», удалять его не нужно», — сообщил банк.

Напомним, в середине апреля мобильное приложение Сбера «СберБанк Онлайн» пропало из App Store. Оно стало недоступно для скачивания и обновления.

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