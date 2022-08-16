В AppStore появилась замена удаленному приложению «Сбербанк Онлайн»

Попасть в приложение получится по номеру карты. Если пользователь пользуется услугами другого банка, то сервис перенаправит в ее онлайн-банк. Также в Сбербанке предложил клиентам, которые пользуются устройствами Apple и у которых не установлено приложение «Сбербанк Онлайн», использовать приложение «Открытые ИТ-решения».

«Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore. Напомним, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение «Сбербанк Онлайн», удалять его не нужно», — сообщил банк.

Напомним, в середине апреля мобильное приложение Сбера «СберБанк Онлайн» пропало из App Store. Оно стало недоступно для скачивания и обновления.