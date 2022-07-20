«Газпромбанк» ввел комиссию за валютные SWIFT-переводы за границу

Комиссия в размере 3% от суммы перевода, но не менее 12 тысяч рублей, вводится с 20 июля за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT.

Также банк ввел комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч единиц в размере 0,017% в день от общей суммы. Кроме того, комиссия теперь взимается за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления — минимум 12 тысяч рублей, но не более суммы зачисления.

«В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран», — отметили в «Газпромбанке».

Напомним, ранее банк «Тинькофф» временно прекратил проведение всех исходящих SWIFT-переводов в валюте — в том числе в долларах. Ограничение будет действовать до 1 октября.