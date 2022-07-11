В Петербурге почти на треть выросло количество личных банкротств

В первой половине 2021 года суды ввели решения о реализации имущества в отношении 3 825 человек, говорится в отчете Федресурса.

Помимо этого, конкурсные производства в первой половине 2022 года вводились в отношении 420 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился 4,7% и составило 401 дело.

Петербург стал одним из лидеров числу компаний-банкротов среди российских регионов за январь-июнь. Первые позиции занимают Москва (1099 шт., +13,4% к первой половине 2021-го) и Подмосковье (436, +21,8%).

Напомним, число начавших процедуру упрощенного банкротства россиян стало рекордным за все время существования данной опции. Во втором квартале 2022 года МФЦ получили 2,7 тысячи заявлений от граждан — это на 15,7% больше, чем в первом квартале.