Возможность подать на банкротство в упрощенном порядке существует с 1 сентября 2022 года. Как пишет РБК, на сегодняшний день заявления на ее прохождение подали более 20,5 тысяч человек — 9,4 тысячи из них (45,6%) уже получили одобрение: по их заявкам возбудили дела о признании финансовой несостоятельности. Банкротами по новой схеме стали уже 6,3 тысячи россиян.

За период с апреля по июнь 2022 года МФЦ запустили процедуру упрощенного банкротства для 1 651 россиянина. Как следует из статистики «Федресурса», это рекорд за все время существования опции — по сравнению с первым кварталом количество одобренных заявок на упрощенное выросло на 28,8%. Всего во втором квартале было подано 2,7 тысячи заявок — их число увеличилось на 15,7% по сравнению с первым кварталом.

По мнению руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, рост обращений происходит благодаря «информационной кампании» и вследствие упрощения доступа к процедуре для людей пенсионного возраста. «Некоторые приставы, возможно, успели завершить исполнительное производство в отношении пенсионеров, живущих на пенсию меньше этой величины. Впрочем, массовость этот процесс наберет примерно в середине 2023 года, с учетом лага на инертность системы», — отметил он.

«Рынок просто нагревается, и должники видят все меньше шансов, что им удастся выбраться из долговой ямы от 50 до 500 тысяч рублей. То есть по факту помимо более тщательной работы приставов стоит исходить из того, что должники стали видеть меньше перспективы решить долговую проблему любым иным способом, кроме банкротства», — сказал эксперт фонда «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Отдельно он выразил уверенность: число желающих оформить внесудебное банкротство, но не соответствующих условиям процедуры, будет только расти — «по объективным экономическим причинам».