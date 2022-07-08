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В России хотят сделать бесплатными переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн рублей

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В России предложили отменить комиссию за переводы физлиц между своими счетами в разных банках, если их сумма не превышает 1,4 млн рублей. Такой законопроект внесли в Госдуму по инициативе Центробанка, пишет «Коммерсант».

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«…Предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях…» — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы хотят лишить банки возможности мешать свободному переводу денег физлицами между банками. В том числе и повышение тарифов за снятие наличных средств, закрытии счетов и перевод денег с одного счета на счет в другой банк.

Инициаторы законопроекта считают, что такие меры позволят «обеспечить недискриминационный доступ» клиентов к банковским продуктам и поспособствуют «благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях».

Напомним, Банк Росси повысил лимит на переводы валюты для физических лиц. Вместо нынешних 150 тысяч долларов ограничения сменили на 1 млн долларов в месяц.

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