В России хотят сделать бесплатными переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн рублей

«…Предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях…» — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы хотят лишить банки возможности мешать свободному переводу денег физлицами между банками. В том числе и повышение тарифов за снятие наличных средств, закрытии счетов и перевод денег с одного счета на счет в другой банк.

Инициаторы законопроекта считают, что такие меры позволят «обеспечить недискриминационный доступ» клиентов к банковским продуктам и поспособствуют «благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях».

Напомним, Банк Росси повысил лимит на переводы валюты для физических лиц. Вместо нынешних 150 тысяч долларов ограничения сменили на 1 млн долларов в месяц.