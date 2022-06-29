«СБПэй» не хватает технологий для внедрения оплаты через смартфоны

Кредитные организации-СБП и торгово-сервисные предприятия (ТСП) сейчас тестируют внедрение системы на своей стороне.

«Технология предполагает варианты устройств для приема платежей с использованием NFC на стороне ТСП. Это могут быть наклейки с NFC-меткой, смартфон продавца или специальный терминал с поддержкой режима NFC-TAG». Для удобства участников рынка НСПК «готовит разъясняющий документ об этом сценарии оплаты, который будет выпущен в ближайшее время», — сообщили в НСПК.

Технология «СБПэй» напоминает ApplePay или GooglePay, однако пока она менее удобна. Нужно, как и раньше, поднести телефон к POS-терминалу и подтвердить оплату на телефоне. А дальше начинаются различия: далее сервис требует получения на кассе QR-кода. Это пока удается сделать не все кассирам даже в ТСП, подключивших сервис. После этого необходимо открыть банковское приложение на устройстве, считать код и подтвердить оплату.

Сейчас «СПБэй» требует дополнительных затрат со стороны банков. Поэтому пока не все финансовые организации внедрили эту систему. Формально к «СБПэй» подключены, судя по его мобильному приложению, 105 банков.

ЦБ также обязал все кредитные организации с универсальной лицензией подключить «СБПэй» до 1 июля. Регулятор ранее уже переносил сроки введения системы, но больше откладывать внедрение не будет.

Однако для массового запуска оплаты через «СБПэй» только касанием телефона необходимо доработать программное обеспечение (ПО) наиболее популярных типов POS-терминалов. Компании-вендоры, разрабатывающие ПО для них, отмечают, что вырос интерес банков к подключению бесконтактной оплаты с помощью «СБПэй», однако он «пока не переходит в практическую плоскость».

Напомним, Банк России прорабатывает возможность запуска универсального платежного приложения для смартфона, к которому можно было бы привязать выпущенные российскими банками карты международных платежных систем. Один из рассматриваемых вариантов — доработка «СБПэй».