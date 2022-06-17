Банк России в поисках замены ApplePay и GooglePay

Некоторые банки разработали свои системы, в частности «СберПэй» и «ТинькоффПэй», однако у них ограниченный функционал. У «СберПэй» нет версии для устройств Apple, «МирПэй» — работает исключительно с картами «Мир», а еще они не поддерживают работу в офлайн-магазинах.

Как отметил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на ПМЭФ, количество карт «Мир» на отечественном рынке все еще составляет только 35%, а по объему операций — 27%.

Одним из предложений — перенастройка Системы быстрых платежей (СБП). Сторонником такого решения выступает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Логично делать его на базе НСПК: у нее есть шлюзы со всеми банками и минимален объем затрат на запуск проекта», — цитирует издание эксперта.

По его мнению, перенастройка СБП под платежный сервис не потребует больших затрат.

Однако эксперты видят несколько существенных недостатков этого решения. Среди них неполный охват рынка, поскольку не все банки запустили возможность использования «СБПэй». Помимо этого, у многих действующих POS-терминалов нет технических средств для приема оплаты через «СБПэй».

Кроме того, эксперты предостерегают, что в случае использования СБП в качестве базы для нового приложения система может лишиться части привычных функций. На данный момент «СБПэй» единственный сервис в России, который продолжает работать на Apple. Однако в случае его перенастройки под Visa и Mastercard существует риск его блокировки, как ряд других российских приложений.