Об ухудшении внешних условий для экономики: «Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет… Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией. […] Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное».

О быстром изменении экономических прогнозов: «Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд. В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная и здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость».

О необходимости переосмысления выгоды от экспорта: «На мой взгляд, нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт — наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции».

Напомним, в конце мая глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на встрече кредитных организаций с руководством регулятора. Защита финансовой стабильности россиян и рост спроса на ипотечные кредиты — публикуем главные выдержки.