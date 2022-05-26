Защита финансовой стабильности россиян и рост спроса на ипотеку: основные заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

О снижении ключевой ставки: «Продолжается заметное снижение инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса, мы это меряем, смотрим. И недельные темпы роста потребительских цен опустились практически до нуля. Соответственно, проинфляционные риски сейчас заметно снизились. […] Но, конечно, наблюдаемая сейчас динамика цен в какой-то мере является оборотной стороной значительного перелета многих цен в марте. Вы помните, какой был рост цен в марте? Быстрое укрепление обменного курса вносит значительный, может быть временный, но сейчас пока значительный дезинфляционный вклад. […] Благодаря этим факторам инфляция снижается быстрее, чем мы предполагали».

О сокращении инфляционных рисков: «Замедление кредита и даже признаки его некоторого снижения показывают, что денежно-кредитные условия в экономике жесткие. […] Соответственно, проинфляционные риски заметно снизились».

О финансовой стабильности россиян: «Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали. […] Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели».

О прогнозе Банка России по ипотеке в 2022 году: «По ипотеке, по нашей оценке, рост [числа ипотечных кредитов] может быть по году в районе 10-15% на фоне расширения государственной программы».

Об увеличении количества заявок на ипотеку: «Мы получаем от банков информацию, что заявки выросли. В связи с уменьшением ставки заявки растут».

О переводе валютных ипотечных кредитов в рубли: «И совсем локальная проблема — но все же обращу на нее внимание – остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков».

О сокращении ипотечного портфеля банков: «В апреле корпоративный кредитный портфель практически не изменился,ипотека, по предварительным данным, сократилась на 0,2%, а необеспеченные потребительские кредиты — на 1,7%».

О регулировании финансовой системы: «Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики. […] Нам нужно выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с тем, что уже начали называть "санкционным арбитражем».