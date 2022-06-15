ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов и бонусов

Регулятор считает, что подобная мера необходима «в условиях структурной трансформации российской экономики». Помимо этого, это условие поможет обеспечить финансовую устойчивость кредитных организаций.

Банк России посоветовал воздержаться от выплат дивидендов «как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе». Также рекомендация касается бонусных выплат руководству: от них стоит отказаться до конца текущего года.

Напомним, россияне смогут заранее запретить себе брать любые кредиты. Специальный механизм самозапрета предложил ввести Банк России в целях противодействия мошенникам.