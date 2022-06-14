ЦБ выступил против введения комиссий за обслуживание валютных счетов без согласия клиентов

По мнению Банка России, введение комиссии за обслуживание валютных счетов нарушает права потребителей. Регулятор потребовал отменить подобные сборы и не допускать такие практики в дальнейшем.

Центробанк разослал банкам информационное письмо, в котором сказано, что российское законодательство не предусматривает права банков в одностороннем порядке увеличивать или устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета.

Уведомление клиентов об изменении условий через сообщения на сайте финансовой организации не может считаться надлежащим изменением условий договора или офертой, когда согласием клиента считается отсутствие возражений — для этого нужно однозначно установленное согласие потребителя на обслуживание на новых условиях, отметил ЦБ.

Регулятор также заявил, что будет отслеживать действия банков по введению или увеличению комиссий на предмет соблюдения законов, а также реагировать на подобные нарушения. Помимо этого, ЦБ считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссии без их конкретного, информированного и сознательного согласия.

Напомним, банк «Тинькофф» объявил о введении платы за обслуживание валютных счетов, в том числе в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Такую меру объяснили «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».