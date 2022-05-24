Пользователи «Тинькофф» жалуются на автоматическое оформление рассрочки без их согласия

«Сегодня мониторю я свою кредитку для учета движения средств и вижу, что у меня активна рассрочка покупки в ленте на сумму 564 рубля. Не могу понять, что это за штука», — рассказал vc.ru держатель кредитной карты банка. Другой подобный случай был опубликован на форуме banki.ru в отзыве от 24 мая. Один из клиентов пожаловался на это в техподдержку банка и потребовал отменить рассрочку. На это ему ответили, что заявку рассмотрят в течение 7 дней.

Гневные комментарии оставляют и в соцсетях банка. Кто-то утверждал, что услуга стала активна после просмотра сториз в приложении банка. Представители финансовой организации этот факт отрицают, однако подтверждают автоматическую активацию рассрочки при просмотре спецпредложения банка, пишет «Коммерсантъ».

«Рассрочка», о которой идет речь, доступна только нашим клиентам, которые уже используют кредитную карту. При активации рассрочки мы не оформляем новый кредит, она не влияет на кредитную историю. Рассрочка лишь позволяет разбить платеж по кредитной карте на несколько частей, тем самым можно выгодно увеличить беспроцентный период на эту покупку», — указали в Тинькофф-банке.

В банке не рассказали, скольким клиентам таким образом автоматически подключили рассрочку. Однако уточнили, что эту услугу можно отключить. «Это можно сделать как по каждой конкретной операции, которая прошла в рамках данного предложения, так и полностью отказаться от получения таких предложений в будущем», — отметили в банке.