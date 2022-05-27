Forbes составил рейтинг богатейших наследников и раскрыл имя дочери Павла Дурова

Дочь Павла Дурова Алина родилась в 2009 году, ее имя раскрывается впервые. Сын Михаил — 2010 года рождения. Информацию о них родители тщательно скрывают: впервые она была обнародована Forbes в 2021 году. Детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко — с ней он познакомился в СПбГУ, где учился на филологическом факультете и создал портал для студентов филфака spbgu.ru. Бондаренко училась на историческом факультете, возглавляла информационный комитет студсовета и была главным редактором газеты истфака «Студень». Сейчас она живет в Барселоне.

Состояние Павла Дурова в 2022 году оценивается в 15,1 миллиарда долларов — он на 9-м месте в списке Forbes. В рейтинге наследников Алина и Михаил Дуровы на пятом месте — доля одного ребенка в наследстве составляет 7,55 миллиарда долларов.

В целом состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился, в нем появилось пять новых наследников из двух семей — двое детей основателя финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского и трое сыновей совладельца игровой компании Playrix Дмитрия Бухмана. Многолетним лидером рейтинга остается единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф 1990 года рождения. Его доля в наследстве оценивается в 21,4 миллиарда долларов.